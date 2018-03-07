Франция поможет гражданам Грузии вернуться на родину

07.03.2018 12:48 Граждане Грузии, которые решат вернуться на родину, получат от правительство Франции материальную и нематериальную помощь. Об этом заявил посол Французской Республики в Грузии Паскаль Менье.



По словам дипломата, желающие покинуть страну могут обратиться в представительский орган OFII – Французский офис иммиграции и интеграции, представить свой бизнес-проект или другие идеи, и это бюро может оказать им помощь.



“Ежегодно 40-50 граждан Грузии получают такую помощь. Это грузины, которым не удалось получить статус гражданина Франции и которые предпочли вернуться на родину”, – отметил посол. У них появилась возможность открыть свой бизнес, получить техническую консультацию и заручиться финансовой поддержкой. Кроме того, OFII покрывает транспортные расходы таких граждан и помогает им с переездом.















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