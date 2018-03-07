Саакашвили: Из Украины меня выдворяла личная охрана Порошенко

07.03.2018 12:52 Экс-президент Грузии бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что из Украины его выдворили на частном самолете.



Об этом он поведал в интервью изданию "Медуза".



"Да. Но, естественно, скрутили руки, почему-то надели на голову какую-то кепку, чтобы я не видел ничего. Причем (люди, которые выдворяли) прикидывались украинскими пограничниками, хотя это была личная охрана (президента Украины) Порошенко и сотрудники охранной компании, которой владеет бизнес-партнер Порошенко (Игорь) Кононенко", – отметил Саакашвили.



По словам политика, при въезде в Польшу, поляки формально задали вопрос: не просит ли он политического убежища.



"Мой ответ был — нет. Я мог находиться на польской территории 15 дней, но сразу переехал в Голландию и получил там удостоверение личности, которое дает право работать и передвигаться по Европейскому союзу", – отметил Саакашвили.



"Когда я въехал в Польшу, условие было следующее. У Польши с Украиной есть соглашение по реадмиссии. Но поляки четко сказали, что реадмиссия возможна, если она будет добровольной, без применения какой-нибудь грубой силы, тем более какого-то вооруженного эскорта. Украинцы нарушили все эти соглашения, но поляки оказались перед фактом — я уже в Польше", – объясняет экс-президент.



По словам Саакашвили, в Польше его встретили депутаты Сейма, общалось руководство министерства внутренних дел, госсекретарь министерства внутренних дел.















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