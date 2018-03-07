Гварджаладзе: Я уверен, что проект «Развитие ночной экономики» будет успешным

07.03.2018 13:06 Одним из направлений проекта «Развитие ночной экономики» будет решение вопроса муниципального транспорта в ночные часы в Тбилиси.



Как заявил руководитель проекта «Развитие ночной экономики» Серги Гварджаладзе заявил, что подобные проекты осуществляются во многих странах мира и это очень важно для развития экономики города и страны в целом.



В рамках проекта, будет создана группа менеджмента, которая свяжет государственные и коммерческие структуры в целях содействия малого бизнеса и ночной экономики в столице.



«Ночная экономика в Тбилиси в последние годы интенсивно развивается. Я уверен и есть все предпосылки для того, что это будет успешный проект. Этим будет пользоваться как население города, так и бизнес. Проект очень важен для туризма, позиционирование страны, с точки зрения развития культуры», — заявил Гварджаладзе.



По его словам, запланировано решение вопроса муниципального транспорта в городе с 18:00 до 06:00, помощь малому бизнесу в целях содействия маркетингового ноу-хау и развития бизнеса, также активной коммуникации с населением.



«Проблема шума существовала в городе и мы проведет мониторинг этому вопросу», — заявил Серги Гварджаладзе.



Мэр столицы Каха Каладзе представил на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси руководителем «Развития ночной экономики» Серги Гварджаладзе.















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