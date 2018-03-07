Саакашвили:Моя семья небогата, однако я не пропаду

07.03.2018 13:13 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что вернется у Украину до конца года. Об этом он заявил в интервью российскому изданию «Медуза».



По словам лидера «Рух нових сил», у него есть свидетельство о проживании в Нидерландах и он часто путешествует по странам Европы.



«Я езжу по Европе — все время перемещаюсь между Брюсселем, Мюнхеном, Амстердамом, Варшавой и Тернезеном, это город моей жены. Я не привык к бездельно оседлой и спокойной европейской жизни, и, конечно, мне очень приятно быть в маленьком городе в Южной Голландии, где тебя все знают, где люди очень хорошо настроены. Все ездят на велосипедах, везде в кафе улыбаются, в магазинах дают скидки, все сопереживают… Но все равно это скучно, очень скучно»,- заявил Михеил Саакашвили.



По словам бывшего президента Грузии, после выдворения из Украины, он остался в Польше только на один день.



« Когда я въехал в Польшу, условие было следующее. У Польши с Украиной есть соглашение по реадмиссии. Но поляки четко сказали, что реадмиссия возможна, если она будет добровольной, без применения какой-нибудь грубой силы, тем более какого-то вооруженного эскорта. Украинцы нарушили все эти соглашения, но поляки оказались перед фактом — я уже в Польше. Там меня встретили депутаты сейма, со мной общалось руководство министерства внутренних дел, госсекретарь министерства внутренних дел», — заявил Михеил Саакашвили.



По словам лидера «Рух нових сил», он может получить официальный статус в Нидерландах без просьбы о предоставлении политического убежища, так как его супруга – голландка.



«Я нигде не хочу просить политического убежища. А здесь я легально нахожусь как член семьи гражданина. Как только я приехал, буквально через полчаса мне вручили свидетельство о проживании. Это дает мне право, например, открыть счет в банке, потому что у меня ни одного банковского счета не осталось. Я могу передвигаться, могу иметь легальную работу. Например, у меня уже есть предложения читать лекции и зарабатывать деньги», — отметил Саакашвили.



Лидер «Рух нових сил» отмечает, что власти Украины запретили ему въезд в страну на три года, однако заявляет, что вернется в Украину до конца года.



«Но я почти уверен, что уже в этом году вернусь в Украину. Не думаю, что они долго продержатся. Люди, у которых такие истерики, не могут долго продержаться, учитывая украинский характер, свободолюбие украинского народа и его стремление к изменениям», — заявляет Михеил Саакашвили.



Кроме того, Михеил Саакашвили отметил, что его семья половину времени проводит в Голландии, а половину в Грузии.



Журналист поинтересовался и доходом политика.



«У меня есть несколько тысяч долларов. Семья у меня небогатая, но с нормальным голландским доходом. И на первых порах этого вполне хватит. А дальше я не пропаду», — отметил Михеил Саакашвили.

По его словам, он не будет зависеть от доходов партии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

