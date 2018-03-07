Президент Грузии посетит с рабочим визитом Брюссель

07.03.2018 13:22 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках рабочего визита в Брюссель 8-10 марта проведет встречи в Еврокомиссии, Совете Евросоюза и штаб-квартире НАТО.



Как сообщили «IPN» в администрации президента, среди вопросов, которые планируется обсудить в Брюсселе, будут европейская и евроатлантическая интеграция, текущие реформы в Грузии и перспективы, сложности в связи с безвизовым режимом, тематика секторального сотрудничества с Евросоюзом. По информации администрации, в ходе встреч президент заострит внимание на вопросах безопасности, ситуации на оккупированных территориях, агрессивной политике России и предоставит европейским партнерам информацию о похищении и трагической смерти в оккупированном Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили.



В первый день визита Георгий Маргвелашвили встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском, после чего будут сделаны совместные заявления для медиа.



Президент Грузии проведет встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также с еврокомиссарами. Первое лицо Грузии планирует провести рабочий обед с послами стран-членов ЕС.

Обсуждение вопросов в связи с процессом евроинтеграции и визовой либерализацией планируется на второй день визита с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.



Президент Грузии проведет в штаб-квартире НАТО встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. После этой встречи состоится совместная пресс-конференция.



Георгий Маргвелашвили выступит на форуме в Брюсселе. Президент Грузии вместе с делегацией посетит Католический университет Лувена.















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