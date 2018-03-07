Вольский: Принятие единого текста резолюции в связи с Арчилом Татунашвили отвечает интересам государства

07.03.2018 13:22 Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что принятие единого текста резолюции в связи с Арчилом Татунашвили отвечает интересам государства.



Как сказал Вольский журналистам, проект резолюции не сконцентрирован только на конкретном случае и выражает общее отношение к оккупационному режиму и ситуации на оккупированных территориях.



«Было бы лучше предстать перед парламентом с единой резолюцией. Оппоненты тоже высказали такое же мнение, что лучше продолжить консультации», — добавил Вольский.



Правящая команда и оппозиция продолжают консультации с целью согласования единого текста резолюции.















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