|
Рикард Йозвяк: 8 марта на встрече министров ВД стран-членов Евросоюза Германия поднимет вопрос нарушения гражданами Грузии безвизового режима
07.03.2018 13:27
8 марта на встрече в Брюсселе министров ВД стран-членов Евросоюза Германия поднимет вопрос нарушения гражданами Грузии безвизового режима. Об этом в своем микроблоге «Твиттер» написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«На заседании глав МВД стран ЕС в Брюсселе 8 марта Германия поднимет вопрос о гражданах Грузии, которые нарушают условия безвизового режима. Решение по механизму приостановления приниматься не будет. 8-10 марта в ходе визита в Брюссель заслушают президента Грузии по поводу усилий, которые Грузия предпринимает в этом направлении», – написал Йозвяк.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна