Рикард Йозвяк: 8 марта на встрече министров ВД стран-членов Евросоюза Германия поднимет вопрос нарушения гражданами Грузии безвизового режима

07.03.2018 13:27 8 марта на встрече в Брюсселе министров ВД стран-членов Евросоюза Германия поднимет вопрос нарушения гражданами Грузии безвизового режима. Об этом в своем микроблоге «Твиттер» написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



«На заседании глав МВД стран ЕС в Брюсселе 8 марта Германия поднимет вопрос о гражданах Грузии, которые нарушают условия безвизового режима. Решение по механизму приостановления приниматься не будет. 8-10 марта в ходе визита в Брюссель заслушают президента Грузии по поводу усилий, которые Грузия предпринимает в этом направлении», – написал Йозвяк.















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