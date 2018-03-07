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Кеннет Яловиц: На основании конституционной поправки не следует распускать Совет национальной безопасности в Грузии


07.03.2018   13:53
На основании конституционной поправки Совет национальной безопасности не следует распускать в Грузии, - заявил в интервью грузинской редакции "Голоса Америки" бывший посол США в Грузии Кеннет Яловиц.

В беседе о нескольких антитеррористических операциях, проведенных в Грузии в последнее время, он заявил, что правительство должно лучше контролировать полицию и службы безопасности.

"Это критика, которая часто раздается в связи с Грузией. Факт похищения азербайджанского журналиста хорошо выявил эту проблему. Внутренние силы и службы безопасности должен контролировать аппарат премьер-министра. Здесь я добавлю еще одну вещь - на основе конституционной поправки Совет национальной безопасности не следует распускать в Грузии. Очень важно существование Совета национальной безопасности, где вместе собираются правительственные агентства, где президент и премьер-министр вместе слышат о существующих угрозах против национальных интересов и безопасности страны, и вместе разрабатывают план по преодолению этих проблем" - заявил Кеннет Яловиц.










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