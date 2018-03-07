Чугошвили: Граждане должны отказаться от злоупотребления безвизовым передвижением

07.03.2018 13:59 Я не думаю, что мы стоим перед угрозой задействования механизма приостановления, но граждане должны отказаться от злоупотребления соглашением о безвизовом передвижении – заявила журналистам первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили в ответ на вопрос о визите представителей Федерального министерства внутренних дел Германии, и угрозе задействования механизма приостановления.



По ее словам, граждане должны с большей ответственностью отнестись к соглашению между Грузией и ЕС.



"Очень важно, чтобы наши граждане с уважением относились к соглашению Грузии с Европейским Союзом и его государствами-членами. Если мы будем злоупотреблять большим достижением, полученным Грузией в прошлом году, можно создать проблемы всей стране, поэтому я очень надеюсь, что каждый гражданин отнесется к этому с ответственностью. Я не думаю, что нам угрожает задействование механизма приостановления, но граждане должны прекратить злоупотребление соглашением о безвизовом передвижении" - заявила Тамар Чугошвили.

















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