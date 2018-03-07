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Маградзе: Россия вынуждена считаться с международным содружеством


07.03.2018   14:07
Правда, Россия ведет себя так, будто ей ни до кого нет дела, и делает что хочет, но в реальности Россия вынуждена считаться с международным содружеством - заявила член парламентского большинства Гугули Маградзе в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".

По ее словам, сегодня международное содружество не может войти, и осуществлять деятельность на оккупированных территориях. По словам Маградзе, с точки зрения урегулирования данного вопроса достаточно активным является комиссар Совета Европы по защите прав человека. В эфире "Палитраньюс" депутат заострила внимание на значении совместной резолюции, и ее необходимости.

"Сейчас у международного содружества нет никакого проникновения на оккупированные территории. Новый комиссар по правам человека в Совете Европы чрезвычайно мотивирован, и возможно, он использует для этого все усилия.

Правда, Россия ведет себя так, будто ей ни до кого нет дела, и делает что хочет, но в реальности Россия вынуждена считаться с международным содружеством. Если мы примем единую резолюцию, это будет гораздо более твердым показателем с позиции страны, поэтому мы открытые"- заявила Гугули Маградзе.







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