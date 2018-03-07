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Саакашвили: Грузинские власти не позволили Порошенко выслать меня в Грузию
07.03.2018 14:16
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в интервью интернет-изданию "Медуза", что власти страны не позволили президенту Украины Петру Порошенко выслать политика туда.
"Если бы меня посадили в грузинскую тюрьму, в Грузии была бы революция, поэтому грузинские власти просто легли костьми и не позволили Порошенко меня выслать в Грузию", – отметил он.
По мнению Саакашвили, если бы грузинское правительство думало, что смогло бы держать его в Грузии в тюрьме, то с удовольствием это сделало бы.
"Но они точно знают, что у меня такая поддержка, что я в тюрьме не продержался бы нескольких дней, они бы сами сели в тюрьму", – заявил он.
Саакашвили объяснил, что связывает свое будущее с Украиной, так как если эта страна будет успешной, "весь регион будет намного лучше себя чувствовать".
"В Грузии я был два президентских срока, и я точно знаю из опыта, что без успешной Украины не может быть успешной Грузии. Успешная Грузия может подавать пример успешной Украине, а Украина не может меняться оттого только, что Грузия существует", – подчеркнул он.
Политик заявил, что "не разделяет эти две страны": "Борясь за Украину, я, конечно, борюсь и за Грузию. Я не разделяю эти две страны, это абсолютно одинаковые вызовы и абсолютно одинаковые внешние противники и враги. И одинаковое будущее, когда мы победим".
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