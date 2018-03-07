Саакашвили: Министр моего правительства работает водителем грузовиков в США

07.03.2018 14:18 По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, во время работы в Америки его зарплата составляла десятки тысяч долларов. Об этом Саакашвили сообщил в интервью изданию «Медуза».



«Был период, когда я жил относительно спокойной жизнью. Я преподавал в школе международных отношений Университета Тафтса в Бостоне. Мне специально придумали там статус — как-то назвали, «крупный иностранный политический деятель», что-то такое. После меня, по-моему, Кофи Аннана привезли на такую же должность. Плюс я ездил по миру, читал лекции, мне неплохо платили за эти лекции. Ну как - неплохо, очень хорошо платили, по моим меркам», - заявил Саакашвили.



По его словам, за время пребывания на посту президента Грузии у него не собралось никакого имущества.



«Знаете, чтоб вы понимали, один из моих любимых министров моего правительства — он также был первым вице-мэром Тбилиси, насколько я помню, полуторамиллионного города с огромным бюджетом, — так вот, он сейчас работает рабочим на стройке в Америке. Другой бывший наш министр — водитель грузовиков там же, в США. После смены власти он остался в Грузии, голодал - и что делать? Если ты по экономике, то можно устроиться и как бывший министр экономики Грузии Вера Кобалия, она сейчас главный советник индонезийского правительства. Бывший премьер-министр, например, создал агентство по реформам и по всему миру ездит — в Африку, в Албанию. Ему платят зарплату за то, что он делится опытом грузинских реформ. Но есть люди, которые не попали в эту струю, - ну, перебиваются вот так», - отметил президент Грузии.















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