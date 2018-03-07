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Мэрия Тбилиси будет развивать «ночную экономику»
07.03.2018 16:27
Мэр Тбилиси Кахи Каладзе объявил о создании нового направления в работе мэрии – проекте “Развитие ночной экономики”. Руководить им будет телепродюсер и музыкант Серги Гварджаладзе.
“Во многих современных странах это направление развито очень хорошо, и думаю, этому стоит уделить внимание и в Тбилиси. Это будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест”, – заявил Каладзе, добавив, что все внимание не должно быть сконцентрировано исключительно на центре города, а необходимо “оживить” и окраины Тбилиси.
Представляя Серги Гварджаладзе, мэр назвал его “опытным менеджером” и выразил уверенность, что общими усилиями городские власти смогут добиться результата. При этом Кахи Каладзе не уточнил, что именно имеется в виду под “развитием ночной экономики”.
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