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Грузия оформляет безвизовое сообщение с Сербией


07.03.2018   17:18
Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, европейскую интеграцию страны и углубление двустороннего сотрудничества с Грузией — об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с вице — спикером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

По информации МИД, президент Сербии подчеркнул существующие дружественные отношения с Грузией и высказал готовность развития двусторонних отношений государств по разным направлениям.

На встрече обсудили возможность назначения дипломатов до полноценного задействования дипломатической миссии между Тбилиси и Белградом. Обе стороны высказали готовность способствовать данному процессу.

Президент Сербии приветствовал оформление соглашения между Сербией и Грузией о безвизовом сообщении, которое будет оформлено в рамках визита Михаила Джанелидзе и отметил, что правительство Сербии начнет задействование данного соглашения в ближайшие дни. Стороны подчеркнули важность безвизового режима, а также углубления сотрудничества в сферах туризма и контакта между народами.

На встрече рассмотрели дальнейшие перспективы сотрудничества Грузии — Сербии в разных сферах, в том числе президент высказал готовность успешному сотрудничеству в торгово — экономической сфере. Сербская сторона заинтересовалась экономическими реформами проводимыми у нас в стране, что создает основу для связей бизнес — кругов. С этой стороны, стороны приветствовали проведение грузинско — сербского бизнес — форума, который планируется провести в Тбилиси.

Глава грузинского внешнеполитического ведомства поздравил Александра Вучича с успехами Сербии на пути евроинтеграции. Президент Сербии пригласил в Белград премьер — министра Грузии с официальным визитом.






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