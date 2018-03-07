Мдинарадзе: Заявление Анатолия Бибилова является неприемлемым и противоречит всем международным нормам

07.03.2018 19:28 По оценке председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, заявление де-факто президента т.н. т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова является абсолютно неприемлемым и противоречит всем международным нормам и стандартам.



Как заявил журналистам Мдинарадзе, несмотря на такие нелегитимные заявление, грузинское государство делает все, чтобы тело Арчила Татунашвили передали семье как можно скорее.



«Я действительно не могу вам сказать, какие цели движут т.н. президентом, когда он делает это заявление. Важнее, что у нас те же ожидания, так как мы делаем все для передачи тела на контролируемую нами территорию. Под теми же ожиданиями я подразумеваю то, что мы ожидаем передачи тела в ближайшем будущем», — заявил Мдинарадзе.



Главной темой встреч сопредседателей Женевских переговоров в оккупированном Цхинвали был вопрос передачи тела Арчила Татунашвили. По информации СМИ оккупированного Цхинвали, сопредседатели встретились с де-факто президентом т.н. т.н. Южной Осетии Анатолием Бибиловым. По словам Бибилова они не могут просто так выполнять требования о выдаче тела Арчила Татунашвили















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

