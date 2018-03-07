США готовят новые санкции против России

07.03.2018 19:36 США на следующей неделе могут объявить о введении новых санкций против Российской Федерации за вмешательство в президентские выборы в 2016 году.



Как передает CNS News, об этом на заседании комитета Сената сообщил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, отметив, что пока что США сделали недостаточно в отношении РФ.



«Работа над санкциями продолжается, и глава Минфина дал понять, что не позднее следующей недели он объявит о некоторых из этих санкций», — рассказал Коутс.



По его словам, Российская Федерация «будет продолжать использовать пропаганду, социальные сети и другие средства влияния, чтобы пытаться усилить социальные и политические разногласия в США».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

