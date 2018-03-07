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США готовят новые санкции против России


07.03.2018   19:36
США на следующей неделе могут объявить о введении новых санкций против Российской Федерации за вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

Как передает CNS News, об этом на заседании комитета Сената сообщил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, отметив, что пока что США сделали недостаточно в отношении РФ.

«Работа над санкциями продолжается, и глава Минфина дал понять, что не позднее следующей недели он объявит о некоторых из этих санкций», — рассказал Коутс.

По его словам, Российская Федерация «будет продолжать использовать пропаганду, социальные сети и другие средства влияния, чтобы пытаться усилить социальные и политические разногласия в США».






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