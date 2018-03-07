Премьер-министром Грузии встретилася с министром экономики Азербайджана

07.03.2018 19:36 В ходе визита в Грузию азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым встретилась с премьер-министром этой страны Гиоргием Квирикашвили.



Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики, на встрече Гиоргий Квирикашвили подчеркнул, что грузино-азербайджанские связи развиваются, его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном. Он отметил, что осуществляются совместные крупномасштабные проекты в энергетической и транспортной сферах, которые приносят большую выгоду странам-участницам.



Отметив развитие сотрудничества с соседней Грузией, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев довел до внимания особую значимость взаимных визитов высокого уровня, проведенных встреч в расширении сотрудничества.

Отметив сотрудничество наших стран в торгово-экономической, социальной сфере, в области инвестиций, туризма и др., Ш.Мустафаев подчеркнул расширение связей в транспортно-транзитной сфере и в области грузоперевозок, сказал, что созданная в Азербайджане благоприятная инфраструктура создает широкие возможности для роста грузоперевозок, развития связей в транспортно-транзитной области.



Подчеркнув значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, министр отметил важность проекта как в развитии сферы грузоперевозок, так и пассажироперевозок и туризма.



На встрече были обсуждены вопросы по азербайджано-грузинскому экономическому сотрудничеству, расширению связей в транспортно-транзитной сфере, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.















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