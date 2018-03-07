Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министром Грузии встретилася с министром экономики Азербайджана


07.03.2018   19:36
В ходе визита в Грузию азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым встретилась с премьер-министром этой страны Гиоргием Квирикашвили.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики, на встрече Гиоргий Квирикашвили подчеркнул, что грузино-азербайджанские связи развиваются, его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном. Он отметил, что осуществляются совместные крупномасштабные проекты в энергетической и транспортной сферах, которые приносят большую выгоду странам-участницам.

Отметив развитие сотрудничества с соседней Грузией, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев довел до внимания особую значимость взаимных визитов высокого уровня, проведенных встреч в расширении сотрудничества.
Отметив сотрудничество наших стран в торгово-экономической, социальной сфере, в области инвестиций, туризма и др., Ш.Мустафаев подчеркнул расширение связей в транспортно-транзитной сфере и в области грузоперевозок, сказал, что созданная в Азербайджане благоприятная инфраструктура создает широкие возможности для роста грузоперевозок, развития связей в транспортно-транзитной области.

Подчеркнув значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, министр отметил важность проекта как в развитии сферы грузоперевозок, так и пассажироперевозок и туризма.

На встрече были обсуждены вопросы по азербайджано-грузинскому экономическому сотрудничеству, расширению связей в транспортно-транзитной сфере, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна