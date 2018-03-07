Национальная разведка США назвала потенциальные угрозы в 2018 году

07.03.2018 19:44 Россия и Китай продолжат расширять свое влияние и подрывать влияние США в мире политическими и экономическими методами, об этом говорится в докладе об угрозах США в мире главы американской национальной разведки Даниэла Коутса, представленном Сенату 6 марта.



"Россия и Китай будут представлять собой глобальную угрозу для интересов США в длительной перспективе. Остальные страны-противники США будут нести в себе угрозу долгосрочным региональным интересам США", - отмечается в докладе.



Наряду с этим Россия, Китай, Иран и КНДР будут главными киберугрозами для США в течении всего года. "Кибероперации против США будут использоваться для достижения стратегических целей этих стран, для которых кибератаки являются одним из инструментов внешней политики. Их кибероружие будет совершенствоваться", - говорится в докладе.



Национальная разведка США считает, что Россия будет более активна в 2018 году в отношении Украины в контексте проведения различных киберопераций с целью подрыва энергосистемы и инфраструктуры страны.



Разведка США считает, что Россия может вмешиваться в выборы в других странах, оказывая влияние на них для достижения своих целей.



Отдельно отмечается, что Россия и Китай будут работать над перспективными системами вооружений, которые должны нивелировать превосходство США в военных и коммерческих космических системах, в том числе и в космическом пространстве.



Касаясь темы сирийского конфликта, Нацразведка США указывает, что Россия и Иран добились решительных изменений в пользу сирийского режима и надолго закрепились внутри страны.



"Война будет продолжаться еще как минимум до конца 2018 года, но уровень насилия будет постепенно снижаться. Повстанцы более неспособны свергнуть Асада ввиду нехватки сил и средств", - указывается в докладе.















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