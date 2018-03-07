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Капанадзе: Должен быть разработан т.н. список Отхозория-Татунашвили, в противном случае у резолюции не будет эффекта
07.03.2018 19:47
По заявлению члена «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, в рамках резолюции должен быть разработан т.н. список Отхозория-Татунашвили, в противном случае, резолюция не будет иметь эффекта.
Как сообщил депутат журналистам, в случае готовности, в ближайшие дни будет возможно принять совместную, мощную резолюцию.
«Мы продолжим консультации, чтобы принять совместную резолюцию. Наша позиция известна всем, главное, разработать в рамках этой резолюции конкретный список, т.н. список Отхозория-Татунашвили, в который войдут те люди, которые ответственны за такие преступления. В противном случае резолюция не будет иметь эффекта. Поэтому мы продолжаем консультации, и, в случае готовности, в ближайшие дни можно будет принять совместную, мощную резолюцию. Есть ли у большинства готовность к этому, будет видно после консультаций» - заявил Серги Капанадзе.
В парламенте Грузии подготовлены два проекта резолюций о посягательстве на жизнь Арчила Татунашвили в Цхинвальском регионе. Одна из них подготовлена парламентским большинством, другая - меньшинством.
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