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Канделаки: Заявление Анатолия Бибилова это цинизм и оскорбление как семье Арчила Татунашвили, так и стране целиком


07.03.2018   19:47
Татунашвили, так и стране целиком Член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки считает, что заявление де-факто президента оккупированной т.н. Южной Осетии это цинизм, на что государство должно противопоставить твердую позицию и принять пакет санкций, который в будущем будет одним из сдерживающих факторов.

Об этом Канделаки заявил, комментируя заявление де-факто президента оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова.

«Это заявление представителя оккупационного режима - цинизм и оскорбление семьи умершего и всей нашей страны. Для того, чтобы осуществить превенцию подобных преступлений в будущем, наша задача и твердая позиция в том, чтобы государство и все вместе предприняли конкретные шаги и ввели пакет санкций в отношении тех лиц, которые прямо или косвенно связаны с делами Отхозория и Татунашвили. Это единственное, что мы можем противопоставить, и то, что будет сдерживающим фактором», - заявил Георгий Канделаки.

По заявлению де-факто президента оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова, вопрос Арчила Татунашвили «очень политизирован». Об этом Бибилов заявил в ходе встречи с сопредседателями Женевских дискуссий.

«Мы прекрасно понимаем, что судебно-медицинская экспертиза принята и в Европе, и в Америке. Вы должны нам дать возможность все сделать по закону. К примеру, в той же Грузии на судмедэкспертизу уходит минимум месяц», - заявил де-факто президент.

Анатолий Бибилов также заявил, что «выдав тело без судмедэкспертизы, т.н. Южная Осетия получит еще больше негатива, поскольку этот вопрос очень политизирован грузинской стороной».






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