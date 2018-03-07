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Киладзе: Начало процесса вынесения недоверия попечительскому совету Общественного вещателя является нереальным, жанром фантастики


07.03.2018   19:53
По словам председателя парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе, начало процесса вынесения недоверия попечительскому совету Общественного вещателя является нереальным, жанром фантастики.

Как заявила Первому каналу Киладзе, в Общественном вещателе проходят серьезна реформа, против чего выступают определенные люди и пытаются помешать ей.

«Очень важно, чтобы реформа была доведена до конца и раз и навсегда у нас был такой Общественный вещатель, который предоставит обществу объективную информацию.

Это необходимо для того, чтобы демократический процесс развивался правильно и общественность не была жертвой распространения лжи.

Нападения на Общественный вещатель носят характер кампании, как со стороны парламентской, так и непарламентской оппозиции. Начало процесса вынесения недоверия попечительскому совету Общественного вещателя является нереальным, жанром фантастики.

Какими были требования закона, так и избран борд, в том числе и с активным участием меньшинства», — заявила Киладзе.









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