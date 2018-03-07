Залкалиани: Американская сторона подтвердила поддержку необратимого курса Грузии

07.03.2018 20:10 В ходе очередного заседания Рабочей группы по экономическим, торговым и энергетическим вопросам (EWG) Комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США, американская сторона вновь подтвердила поддержку курсу правительства Грузии, направленную на улучшение бизнес-среды, — заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По его словам, на заседании обсуждался вопрос хода экономических реформ правительства Грузии. Также положительную оценку получила реформа в области образования.



«Американская сторона еще раз подтвердила поддержку необратимого курса правительства Грузии, направленного на улучшение деловой среды в Грузии, предоставление улучшенных услуг для частного сектора, развитие ключевой инфраструктуры и системы профессионального образования, ориентированой на рынок труда. Кроме того, американская сторона положительно оценила текущую реформу в области образования », — сказал Залкалиани.



По его словам, при помощи корпорации «Вызовы тысячелетия» и в сотрудничестве с университетами-партнерами, в течение следующих пяти лет грузинский рынок труда получит болеее 1800 выпускников в области инженерного дела, компьютерных технологий и химии, что окажет существенное содействие экономическому развитию страны.



«В то же время на встрече основное внимание было уделено усилению сотрудничества в области профессионального образования. Наши партнеры также отметили реформы, осуществленные Грузией в области развития рынка труда. Также американская сторона выразила поддержку планам создания в Грузии рынка капитала и выразила готовность сотрудничать с Национальным банком, включая экспертную поддержку », — сказал Залкалиани.



По словам заместителя министра, участники обсудили пути расширения экономических возможностей для грузино-американского бизнеса и углубления торговых связей.



«Обе стороны хотят, чтобы наши экономические и торговые отношения достигли такого же высокого уровня, как и политическое сотрудничество. Грузинская сторона в очередной раз подчеркнула важность расширения соответствующих торговых отношений и организации торговых миссий. Акцент был сделан на успехе следующего раунда торгово-инвестиционного диалога на высоком уровне », — сказал Залкалиани.



Кроме того, на встрече обсуждался ход первого этапа строительства глубоководного порта Анаклия, в связи с чем была подчеркнута особая значимость участию в проекте американских компаний. Американские партнеры вновь подтвердили поддержку проектов, которые способствуют утверждению роли Грузии в качестве регионального хаба и укреплению энергетической безопасности.



Заседание Рабочей группы по экономике, торговле и энергетике Комиссии Хартии стратегического партнерства между США и Грузией, проходившее в МИД Грузии, продолжалось три часа.



С грузинской стороны, во встрече принимали участие: первый зам.министра иностранных дел и первый зам.министра экономики и министра устойчивого развития Генадий Арвеладзе, с американской: первый заместитель помощника госсекретаря США Брайан Макфитер, помощник администратора Агентства по международному развитию (USAID) Брок Бирман и управляющий директор корпорации «Вызовы тысячелетия» (МСС) Екатерина Нтеп.

























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