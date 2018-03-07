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Арчил Талаквадзе надеется, что в связи с Арчилом Татунашвили оппозиция и большинство договорятся о единой резолюции


07.03.2018   20:39
Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе надеется, что в связи с Арчилом Татунашвили оппозиция и большинство договорятся о единой резолюции.

Как заявил журналистам Талаквадзе, главная цель – чтобы парламент принял единую и принципиальную резолюцию в связи с посягательством на жизнь Арчила Татунашвили.

По его словам, в резолюции будут оценены тяжелейшие нарушения прав человека и с другой стороны, будут затребованы конкретные действия, который связаны с проведением основательного расследования, допуска междугородных мониторов на оккупированные территории и осуществления превентивных мер, чтобы в будущем подобное не происходило.

«Мы продолжим работу во всех международных форматах, чтобы международный интерес к фактам посягательства на жизнь Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили остались на повестке дня, чтобы с использованием всех инструментов международного права произошла превенция подобных фактов в будущем», — отметил Талаквадзе.

По данным депутата, с целью согласования содержания резолюции, вновь продолжаются консультации между оппозицией и большинством, а документ рассматривают в комитете по иностранным отношениям.

В парламенте подготовлены два проекта резолюции, которые принадлежат большинству и меньшинству. Стороны проводят консультации по согласованию единого документа.






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