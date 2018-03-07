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Оформлен документ о безвизовом режиме с Сербией
07.03.2018 20:46
Оформлен документ о безвизовом режиме с Сербией. Соглашение подписали первый вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. После задействования документа, граждане Грузии смогут путешествовать в Сербию без виз.
Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство Сербии распространяет информацию о встрече, согласно которой, стороны обсудили развитие двухсторонних отношений.
Министр иностранных дел Сербии поблагодарил Грузию за непризнание Косово.
Было отмечено, что с этой точки зрения Грузия осуществляет конкретные шаги в международных организациях, например, она была против вступления Косово в ЮНЕСКО.
В рамках визита в Белград, Михаил Джанелидзе уже встретился с президентом и премьер-министром Сербии.
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