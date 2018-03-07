Президент Вучич: Сербия поддерживает территориальную целостность Грузии

07.03.2018 21:22 Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и приветствует ее интеграцию в европейские структуры. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, принимая главу МИД, вице-премьера Грузии Михаила Джанелидзе. Министр иностранных дел находится в Белграде с официальным визитом.



В ходе переговоров Вучич выразил правительства своей страны укрепить двусторонние отношения с Тбилиси и заявил о готовности содействовать углублению сотрудничества между двумя странами в различных сферах.



В ходе визита Джанелидзе встретился и с премьер-министром Сербии Аной Брнабич. Стороны подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга и обсудили пути интеграции Тбилиси и Белграда в Евросоюз.



В январе 2018 года в Грузии с визитом находилась председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович. Она поблагодарила Тбилиси за непризнание независимости Косово, и подчеркнула, что Белград также не намерен признавать Абхазию и Южную Осетию.



Позиция официальных властей Сербии оказалась в центре внимания в контексте недавней поездки на Балканы де-факто лидера т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова. В Цхинвали визит называли официальным, однако ни Белград, ни Сараево (он посетил также Боснию и Герцеговину) не подтвердили эти утверждения.















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