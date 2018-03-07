Парламент Грузии принял закон “О безопасности труда”

07.03.2018 21:26 Депутаты парламента Грузии в третьем окончательном чтении единогласно приняли закон “О безопасности труда”. За документ проголосовали 88 парламентариев, против – ни один. Новый закон вводит обязательные правила безопасности на рабочих местах и включает в себя целый ряд превентивных и карательных мер.



Необходимость в ужесточении трудового законодательства возникла после серии трагических инцидентов на производствах и строиетльных площадках. По Грузии прокатилась волна массовых акций протеста, участники которых требовали обеспечить безопасные условия труда для рабочих.



По данным министерства внутренних дел, в период с 2007 по 2016 год от производственных травм в Грузии скончались 416 человек, а 716 получили тяжелые телесные повреждения.















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