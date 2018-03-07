Тойво Клаар о деле Татунашвили

07.03.2018 21:52 Вызывает беспокойство, что через две недели после фатального инцидента 22 февраля, по этому делу нет прогресса, - об этом «IPN» заявил спецпредставитель Евросоюза по вопросам Кавказа и кризисов в Грузии Тойво Клаар, комментируя вопрос перевозки тела Арчила Татунашвили.



По его словам, визит сопредседателей Женевских дискуссий в Цхинвали служил подготовке следующего раунда международных Женевских дискуссий, однако они сочли необходимым сделать акцент на инциденте, «имеющем негативное влияние на общую среду».



«Обязанностью является дать родственникам возможность похоронить покойного без неоправданной задержки. Важно также, чтобы двум освобожденным лицам было обеспечено перемещение без ограничений и возвращение в свои семьи. Этот инцидент оказывает негативное влияние на Женевские международные дискуссии и Механизм по предотвращению инцидентов и реагированию на них.



Как и в нашем заявлении от 26 февраля 2018 года, так и сегодня, во время дискуссии мы призвали передать тело близким покойного и дать двум задержанным возможность свободного перемещения», - отметил Тойво Клаар.















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