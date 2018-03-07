Безвизовый режим между Грузией и Сербией будет задействован в ближайшие дни

07.03.2018 22:36

Безвизовый режим между Грузией и Сербией будет задействован в ближайшие дни, по завершении процедур по ратификации. По информации министерства иностранных дел Грузии, об этом решении министр иностранных дел Сербии заявил на пресс-конференции, после встречи с грузинским коллегой. По его словам, правительство издаст соответствующее распоряжение на ближайшем заседании.



Соглашение о безвизовом передвижении между обладателями ординарных паспортов Грузии и Сербии было подписано в ходе визита министра иностранных дел Грузии в Белград. Соглашение подписали Михаил Джанелидзе и его сербский коллега Ивица Дачич.



Как отметили министры, это важнейшее решение в отношении двух стран, которое будет содействовать активизации экономических, культурных и межнародных контактов между Грузией и Сербией.



«Сегодня мы подписали соглашение о безвизовом режиме, и правительство Сербии уже завтра примет соответствующее решение в порядке исключения, и у граждан Грузии будет возможность путешествовать без визы в Сербию до завершения парламентских процедур, как это в свое время для граждан Сербии сделала Грузия», — отметил Ивица Дачич.



Министры также озвучили решение о назначении дипломатического представителя в Тбилиси и Белграде, что до открытия полноценного дипломатического представительства послужит углублению двусторонних отношений.















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