Вице-спикер Армении ожидает позитивных сдвигов в армяно-грузинских межпарламентских отношениях

07.03.2018 22:47 Республиканская партия Армении (РПА) на заседании Исполнительного органа подвела итоги визита премьер-министра Грузии в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.



«Мы считаем, что есть серьезные предпосылки для развития армяно-грузинских политических, экономических и культурных связей. И грузинская сторона, и армянская сторона готовы развивать эти отношения. Мы считаем, что визит премьер-министра Грузии в Армению, встречи с президентом и премьер-министром республики были очень конструктивными», - сказал Шармазанов.



Он добавил, что в армяно-грузинских отношениях ожидается позитивный сдвиг по межпарламентскому сотрудничеству. «Скорее всего, возглавляемая мной парламентская делегация весной посетит Грузию, а осенью наши грузинские коллеги посетят Армению», - сказал он.



Вице-спикер НС подчеркнул, что очень важно, чтобы депутаты обеих стран встречались и обсуждали все вопросы. По его словам, между Арменией и Грузией нет проблем, которые не могут быть решены путем переговоров.



«Мы высоко ценим наше сотрудничество с Грузией. Это дружественная нам страна, и мы готовы продолжать это сотрудничество», - заключил Шармазанов.















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