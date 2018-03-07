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Вице-спикер Армении ожидает позитивных сдвигов в армяно-грузинских межпарламентских отношениях


07.03.2018   22:47
Республиканская партия Армении (РПА) на заседании Исполнительного органа подвела итоги визита премьер-министра Грузии в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Мы считаем, что есть серьезные предпосылки для развития армяно-грузинских политических, экономических и культурных связей. И грузинская сторона, и армянская сторона готовы развивать эти отношения. Мы считаем, что визит премьер-министра Грузии в Армению, встречи с президентом и премьер-министром республики были очень конструктивными», - сказал Шармазанов.

Он добавил, что в армяно-грузинских отношениях ожидается позитивный сдвиг по межпарламентскому сотрудничеству. «Скорее всего, возглавляемая мной парламентская делегация весной посетит Грузию, а осенью наши грузинские коллеги посетят Армению», - сказал он.

Вице-спикер НС подчеркнул, что очень важно, чтобы депутаты обеих стран встречались и обсуждали все вопросы. По его словам, между Арменией и Грузией нет проблем, которые не могут быть решены путем переговоров.

«Мы высоко ценим наше сотрудничество с Грузией. Это дружественная нам страна, и мы готовы продолжать это сотрудничество», - заключил Шармазанов.






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