Заявление рабочей группы послов по гендерному равноправию

07.03.2018 23:06 Аккредитованные в Тбилиси иностранные послы заявили 7 марта, что внимательно следят за событиями в Грузии, связанными с гендерным равноправием, в том числе, в сфере политического и экономического усиления женщин, и что законопроект об обязательном квотировании для женщин считают «своевременным».



Законопроект, который предусматривает введение обязательных квот для женщин и служит увеличению числа женщин в Парламенте и сакребуло, был одобрен тремя парламентскими комитетами, после чего его должно утвердить Бюро Парламента, пока проект будет вынесен на голосование в Парламент.



«Мы принимаем во внимание законодательную инициативу, которую поддержали более 37 000 граждан Грузии, и которая, в случае принятия, значительно увеличит представительство женщин на всех уровнях избирательных органов и поможет Грузии, чтобы голос женщин был слышен громче в политическом дискурсе», - говорится в заявлении рабочей группы послов.



«Мы считаем, что инициатива является своевременной, поскольку она представляет собой средство для достижения целей повестки дня Ассоциации ЕС-Грузия на 2017-2020 гг., и наряду с другими успешными реформами, приближает Грузию к количеству женщин в парламентах государств членов ЕС (30,4%)», - говорится в заявлении.



Иностранные дипломаты также отметили, что законодательная инициатива все больше приближает Грузию с 5-ой целью Устойчивого развития, и рекомендациям Комитета ООН против дискриминации женщин о политической вовлеченности женщин.



«Имея информацию о том, что законодательная инициатива была принята тремя парламентскими комитетами в третьем квартале 2017 г., в очередной раз подчеркиваем значение стремления к гендерному равноправию в любом демократическом обществе, и с нетерпением ждем развивающихся событий в Парламенте Грузии в связи с этим важным законопроектом», - говорится в заявлении.



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