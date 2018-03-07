|
Заявление рабочей группы послов по гендерному равноправию
07.03.2018 23:06
Аккредитованные в Тбилиси иностранные послы заявили 7 марта, что внимательно следят за событиями в Грузии, связанными с гендерным равноправием, в том числе, в сфере политического и экономического усиления женщин, и что законопроект об обязательном квотировании для женщин считают «своевременным».
Законопроект, который предусматривает введение обязательных квот для женщин и служит увеличению числа женщин в Парламенте и сакребуло, был одобрен тремя парламентскими комитетами, после чего его должно утвердить Бюро Парламента, пока проект будет вынесен на голосование в Парламент.
«Мы принимаем во внимание законодательную инициативу, которую поддержали более 37 000 граждан Грузии, и которая, в случае принятия, значительно увеличит представительство женщин на всех уровнях избирательных органов и поможет Грузии, чтобы голос женщин был слышен громче в политическом дискурсе», - говорится в заявлении рабочей группы послов.
«Мы считаем, что инициатива является своевременной, поскольку она представляет собой средство для достижения целей повестки дня Ассоциации ЕС-Грузия на 2017-2020 гг., и наряду с другими успешными реформами, приближает Грузию к количеству женщин в парламентах государств членов ЕС (30,4%)», - говорится в заявлении.
Иностранные дипломаты также отметили, что законодательная инициатива все больше приближает Грузию с 5-ой целью Устойчивого развития, и рекомендациям Комитета ООН против дискриминации женщин о политической вовлеченности женщин.
«Имея информацию о том, что законодательная инициатива была принята тремя парламентскими комитетами в третьем квартале 2017 г., в очередной раз подчеркиваем значение стремления к гендерному равноправию в любом демократическом обществе, и с нетерпением ждем развивающихся событий в Парламенте Грузии в связи с этим важным законопроектом», - говорится в заявлении.
Civil Georgia
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна