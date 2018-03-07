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В Тбилиси прошло заседание Комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США
07.03.2018 23:08
В МИД Грузии сегодня прошло заседание рабочей группы по экономическим, торговым и энергетическим вопросам Комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США.
По сообщению департамента прессы и информации МИД Грузии, на встрече обсуждались экономические реформы правительства и пути расширения экономических возможностей для бизнеса и углубления торговых связей.
Американская сторона подтвердила поддержку необратимого курса правительства Грузии, направленного на улучшение деловой среды в Грузии. Она положительно оценила текущую реформу в области образования, говорится в сообщении.
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