В Тбилиси прошло заседание Комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США

07.03.2018 23:08 В МИД Грузии сегодня прошло заседание рабочей группы по экономическим, торговым и энергетическим вопросам Комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США.



По сообщению департамента прессы и информации МИД Грузии, на встрече обсуждались экономические реформы правительства и пути расширения экономических возможностей для бизнеса и углубления торговых связей.



Американская сторона подтвердила поддержку необратимого курса правительства Грузии, направленного на улучшение деловой среды в Грузии. Она положительно оценила текущую реформу в области образования, говорится в сообщении.















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