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Маргвелашвили посетит с рабочим визитом Брюссель


08.03.2018   10:47
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках рабочего визита в Брюссель 8-10 марта проведет встречи в Еврокомиссии, Совете Евросоюза и штаб-квартире НАТО.

Как сообщают в администрации президента, среди вопросов, которые планируется обсудить в Брюсселе, будут европейская и евроатлантическая интеграция, текущие реформы в Грузии и перспективы, сложности в связи с безвизовым режимом, тематика секторального сотрудничества с Евросоюзом. По информации администрации, в ходе встреч президент заострит внимание на вопросах безопасности, ситуации на оккупированных территориях, агрессивной политике России и предоставит европейским партнерам информацию о похищении и трагической смерти в оккупированном Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили.

В первый день визита Георгий Маргвелашвили встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском, после чего будут сделаны совместные заявления для медиа.

Президент Грузии проведет встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также с еврокомиссарами. Первое лицо Грузии планирует провести рабочий обед с послами стран-членов ЕС.
Обсуждение вопросов в связи с процессом евроинтеграции и визовой либерализацией планируется на второй день визита с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Президент Грузии проведет в штаб-квартире НАТО встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. После этой встречи состоится совместная пресс-конференция.

Георгий Маргвелашвили выступит на форуме в Брюсселе. Президент Грузии вместе с делегацией посетит Католический университет Лувена.






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