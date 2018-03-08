Премьер и президент Грузии поздравили женщин с 8 марта

08.03.2018 11:53 Премьер-министр и президент Грузии поздравили женщин с международным женским днем — 8 марта.



Международный женский день является в Грузии государственным праздником.



Празднование 8 марта было отменено в Грузии в 1991 году, вместо него был учрежден День матери, который отмечается 3 марта. Однако через десять лет, в 2002 году, 8 марта вновь получил статус официального праздника – его восстановили решением парламента во время президентства Эдуарда Шеварднадзе. При этом День матери также прижился в обществе и отмечается повсеместно.



Президент и премьер сегодня поздравили женщин с 8 марта через социальную сеть. Георгий Маргвелашвили разместил фотографию цветов и поздравления, а премьер вспомнил о заслугах женщин Грузии перед обществом.



«С гордостью можно сказать, что в Грузии исторически всегда ценилась роль женщины в развитии общества и страны. Еще в 12 веке у нас была царица Тамар. А в начале 20 века, когда участие женщин в политических процессах и общественной жизни было редкостью, в Грузинской Демократической Республике уже были женщины — члены политических партий и Учредительного собрания», — отмечается в поздравлении на официальной странице премьер-министра Георгия Квирикашвили в фейсбуке.



Глава правительства вспомнил и о первых депутатах-женщинах в грузинском парламенте в 1918 году.



«В этом году, когда мы отмечаем 100-летие объявления Демократической Республики, нельзя не вспомнить Элисабет Накашидзе-Болквадзе, Элеонору Тер-Парсегову-Махвиладзе, Минадору Орджоникидзе-Торошелидзе, Кристину Шарашидзе и Анну Сологашвили — первых грузинских женщин-парламентариев, которые внесли свой вклад в государственное дело», — отметил премьер.















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