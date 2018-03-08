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Грузия и Сербия подписали соглашение о безвизовом режиме


08.03.2018   12:10
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и его сербский коллега Ивица Дачи подписали Соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, - сообщает МИД Сербии 7 марта.

По информации министерства, министры обсудили вопросы углубления двусторонних политических отношений и в очередной раз подтвердили двустороннюю поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга.

«Мы хотим поблагодарить Грузию за эту принципиальную позицию, которая касается одностороннего провозглашения независимости Косово», - обратился Дачич к Джанелидзе.

Министр иностранных дел Сербии также объявил о запланированных визитах президента Гиоргия Маргвелашвили и премьер-министра Георгия Квирикашвили в Сербию, которые состоятся в этом году, а также своем ответном визите в Грузию.

В Белграде Михаил Джанелидзе также встретился с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Анной Брнабич, где стороны подчеркнули, что необходимо усилить работу по укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, который завершит свой двухдневный визит сегодня, также встретился с министром евроинтеграции Ядранкой Йоксимович.

Civil Georgia





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