Начался рабочий визит Георгия Маргвелашвили в Брюссель

08.03.2018 14:13 Начался рабочий визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Брюссель.



Как сообщают в администрации президента Грузии, среди вопросов, которые предполагается обсудить в Брюсселе, будут – европейская и евроатлантическая интеграция, текущие реформы, протекающие в Грузии реформы и перспективы, сложности, связанные с безвизовым режимом, тематика секторального сотрудничества с ЕС.



На намеченных встречах президент Грузии акцентирует внимание на вопросах безопасности, обстановке создавшейся на оккупированных территориях, российской агрессивной политике и проинформирует европейских партнеров о похищении и трагической гибели грузинского гражданина Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвали.















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