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Европарламент не будет направлять наблюдателей на выборы в Россию и Азербайджан


08.03.2018   14:18
Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России и Азербайджане. Об этом говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы поддержки демократии и координации выборов Дэвида Макаллистера и Линды Макевен.

В документе указывается, что Европейский парламент не будет наблюдать за избирательным процессом и, следовательно, комментировать ни сам процесс, ни результаты выборов. Это не было поручено ни одному из членов Европарламента, поэтому если какой-либо евродепутат решит наблюдать за выборами, то он будет это делать исключительно по своей собственной инициативе, а не от имени Европарламента.

«Предложение официальных российских организаций о покрытии расходов на проезд и размещение некоторых международных наблюдателей идет вразрез с основополагающей этикой наблюдения за выборами», — подчеркивают депутаты.

Официальная позиция Европарламента по выборам в Азербайджане будет изложена в докладе об отношениях между ЕС и Баку, который должен быть принят на пленарном заседании Европарламента перед летними каникулами, отмечается в заявлении.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта и в Азербайджане — 11 апреля 2018 года.






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