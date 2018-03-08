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Президент Грузии встретился с председателем комитета по иностранным делам Европарламента
08.03.2018 14:30
В рамках рабочего визита президента Грузии в Брюссель, Георгий Маргвелашвили встретился с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макаллистером.
По информации администрации президента, стороны во время встречи рассмотрели европейские перспективы и повестку дня Грузии – ЕС.
Георгий Маргвелашвили выразил крайнее возмущение в связи с трагической смертью грузинского военного на оккупированной территории. Члены Европарламента высказали готовность к принятию резолюции связанной с Грузией, которое планируется к 10–летию оккупации Россией грузинских территорий.
Маргвелашвили поблагодарил Дэвида Макаллистера за поддержку, которая есть у европарламентариев в процессе евроинтеграции Грузии. Президент Грузии ознакомил председателя комитета по иностранным делам Европарламента с проведенными мероприятиями правительством Грузии для превенции фактов нарушений передвижения в Шенгенской зоне и недобросовестным использованием процедуры о требовании убежища в странах ЕС.
Во встрече приняли участие международный секретарь президента Грузии Тенгиз Пхаладзе, посол Грузии в Бельгии и Люксембурге и руководитель миссии Грузии в Евросоюза Наталия Сабанадзе.
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