Президент Грузии встретился с председателем комитета по иностранным делам Европарламента

08.03.2018 14:30 В рамках рабочего визита президента Грузии в Брюссель, Георгий Маргвелашвили встретился с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макаллистером.



По информации администрации президента, стороны во время встречи рассмотрели европейские перспективы и повестку дня Грузии – ЕС.



Георгий Маргвелашвили выразил крайнее возмущение в связи с трагической смертью грузинского военного на оккупированной территории. Члены Европарламента высказали готовность к принятию резолюции связанной с Грузией, которое планируется к 10–летию оккупации Россией грузинских территорий.



Маргвелашвили поблагодарил Дэвида Макаллистера за поддержку, которая есть у европарламентариев в процессе евроинтеграции Грузии. Президент Грузии ознакомил председателя комитета по иностранным делам Европарламента с проведенными мероприятиями правительством Грузии для превенции фактов нарушений передвижения в Шенгенской зоне и недобросовестным использованием процедуры о требовании убежища в странах ЕС.



Во встрече приняли участие международный секретарь президента Грузии Тенгиз Пхаладзе, посол Грузии в Бельгии и Люксембурге и руководитель миссии Грузии в Евросоюза Наталия Сабанадзе.















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