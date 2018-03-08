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Связана ли мэрия Рустави с профинансированными Путиным мероприятиями - пояснение ведомства


08.03.2018   14:43
Мэрия Рустави отвечает специальным заявлением на информацию, распространенную Службой управления культуры областной администрации города Петрозаводска, где сказано, что в Днях грузинской культуры, запланированных в этом российском городе, примет участие молодежная студия из Рустави. В мэрии "Ньюпост" сообщили, что ведомство не является партнером мероприятия, и никакой информацией в связи с этим не владеет.

"Мэрия Рустави отзывается на информацию, распространенную в грузинских медиа средствах и одной из российских веб-страниц о том, что в культурном мероприятии под названием "Россия и Грузия: на встречу друг другу", запланированном в Республике Карелия, участвует молодежная театральная студия "Сарке" русского культурного центра "Накадули".

Вчера СМИ распространили информацию о том, что в запланированных в российском городе Петрозаводске Днях грузинской культуры примет участие молодежная студия "Сарке" из Рустави.

Мэрия муниципалитета города Рустави не является партнером мероприятия, и не владеет никакой информацией в связи с этим"- сказано в заявлении.

К информации, разговор идет о форуме "Россия и Грузия: на встречу друг другу", который проводится в столице Республики Карелия, Петрозаводске. Согласно официальной информации Службы управления культуры областной администрации города Петрозаводск, в мероприятии примет участие молодежь из Батуми и Рустави.







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