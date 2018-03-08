Провоцирование нового конфликта с российской стороны - парламент рассматривает резолюцию по делу Татунашвили

08.03.2018 15:14 Парламент рассматривает резолюцию по делу Татунашвили. По заявлению оппонентов власти, в текст обращения обязательно надо включить санкции против России.



Тем временем правящая команда призывает парламентское меньшинство не поддаваться эмоциям.



"Этот факт еще раз показал нам суровую реальность, перед которой мы оказались. Когда нет возможности поехать туда, нет возможности расследовать дело. Не хочу думать, что то, что сегодня происходит, является прологом черного сценария, но если мы пойдем на все, как это было недавно, тогда, разумеется, нам очень хорошо известен его финал, но я не хочу рисовать черную картину"- заявил Нукри Кантария.



Дмитрий Хундадзе назвал сложившуюся ситуацию попыткой провоцирования с российской стороны.



"Вне сомнения, что игра на наших нервах сегодня с российской стороны является провоцированием нового конфликта. Я хочу обратиться к обществу, говорить сегодня об этой боли не является унижением нашего достоинства. Наоборот, это достоинство и предусмотрительность. Только разумной предусмотрительностью можно достичь желаемого результата. Мы, политики, должны действовать разумно, без эмоций"- заявил Дмитрий Хундадзе.



"Европейская Грузия" надеется, что их позицию в связи с созданием списка Отхозория-Татунашвили полностью примут.



"Надеюсь, что парламент Грузии сделает совместную сильную реакцию на этот вызов, и на эту угрозу, существующую исходя из оккупации, и очень надеюсь, что идея, которую мы представили в связи с созданием списка Отхозория-Татунашвили, разделят, и парламент примет резолюцию"- заявил Серги Капанадзе.



Совершенно другая позиция в "Альянсе патриотов". Ада Маршания назвала слабыми заявления, сделанные в законодательном органе.



"Слабые и безответственные заявления, дескать, осудить, осудить, осудить… Мы уже 25 лет осуждаем то, что происходит на оккупированных территориях. Вот здесь, на одной странице есть перечень того, чего мы не можем. Что мы не можем ничего, ничего, ничего… Оказывается мы должны действовать…. И до каких пор мы должны так жить и действовать?"- заявила Ада Маршания.

















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