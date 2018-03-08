Каладзе: Очень скоро наша столица будет городом полной жизни и любви

08.03.2018 16:17 Заверяю, что очень скоро наш город будет городом полным жизни, полным любви, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на площади Ладо Гудиашвили, где он провел презентацию проекта по реабилитации площади Гудиашвили и прилегающих улиц.



Как заявил Каха Каладзе, этот проект завершится к концу 2019 года.



«…Вообще, для меня, моей команды одним из важных приоритетов является приведение в порядок старого Тбилиси, его восстановление и реабилитация, так как всегда говорю и повторю сейчас – это то богатство, которым должен гордиться каждый из нас... Однако, во время осуществления таких масштабных проектов только мэрия Тбилиси, только тбилисский мэр ничего не смогут сделать, важно, чтобы мы были вместе. Я имею ввиду как центральную власть, муниципальное собрание, парламент и активную вовлеченность общества. Вместе мы преодолеем очень много сложных барьеров, и заверяю, что очень скоро наша столица будет городом полным жизни, полным любви», - заявил Каладзе.















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