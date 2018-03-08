Визовой либерализации для Грузии действительно может грозить опасность - глава МИД Германии

08.03.2018 16:40 Визовой либерализации действительно может грозить опасность, - об этом заявил журналистам министр внутренних дел Германии Томас де Майзер в Брюсселе, где проходит заседание Совета ЕС на уровне глав МВД.



На встрече Германия собирается поставить вопрос о нарушении грузинскими гражданами правил безвизового режима в зоне Евросоюза/Шенгена.



«Собираемся поставить вопрос, который весьма проблематичен, так как визовой либерализации действительно может грозить опасность. Европа должна сделать все во избежание этого. Необходимо масштабное вмешательство. Должны быть названы конкретные даты, чтобы у просителей убежища были своевременные ответы», - заявил Томас де Майзер.



Комментарий главы МВД Германии представлен телекомпанией «Имеди».















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