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Визовой либерализации не грозит опасность приостановки - премьер Грузии


08.03.2018   16:42
Визовой либерализации не грозит опасность приостановки, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Маргвелашвили.

Более пространного комментария по этому вопросу премьер не сделал.

Напомним, что 8-9 марта в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел. На сегодняшней встрече, вместе с другими вопросами, обсуждаются проблемы миграции.

Глава МВД Германии намерен поставить вопрос о нарушениях грузинскими гражданами правил безвизового режима в зоне Евросоюза/Шенгена.

«Собираемся поставить вопрос, который весьма проблематичен, так как визовой либерализации действительно может грозить опасность. Европа должна сделать все во избежание этого. Необходимо масштабное вмешательство. Должны быть названы конкретные даты, чтобы у просителей убежища были своевременные ответы», - заявил Томас де Майзер.







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