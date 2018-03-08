Визовой либерализации не грозит опасность приостановки - премьер Грузии

08.03.2018 16:42 Визовой либерализации не грозит опасность приостановки, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Маргвелашвили.



Более пространного комментария по этому вопросу премьер не сделал.



Напомним, что 8-9 марта в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел. На сегодняшней встрече, вместе с другими вопросами, обсуждаются проблемы миграции.



Глава МВД Германии намерен поставить вопрос о нарушениях грузинскими гражданами правил безвизового режима в зоне Евросоюза/Шенгена.



«Собираемся поставить вопрос, который весьма проблематичен, так как визовой либерализации действительно может грозить опасность. Европа должна сделать все во избежание этого. Необходимо масштабное вмешательство. Должны быть названы конкретные даты, чтобы у просителей убежища были своевременные ответы», - заявил Томас де Майзер.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

