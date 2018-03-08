Отношения между ЕС и Грузией являются сильными и продуктивными - Туск

08.03.2018 17:21 Президент Европейского совета Дональд Туск приветствует усилия правительства Грузии убедить ЕС, что оно подобающим образом работает в связи с визалиберализацией, — об этом Дональд Туск заявил после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Брюсселе.



По словам президента Европейского совета, существующие отношения между ЕС и Грузией являются сильными и продуктивными, что подтверждает введением безвизового режима и рост двусторонней торговли.



«Отношения между ЕС и Грузией сильны. У нас отличное партнерство. Безвизовый режим и рост двусторонней торговли были ярким примером наших продуктивных отношений в последние годы. Имплементация Соглашения об ассоциации и углубление глубокой и всеобъемлющей торговли приносят ощутимые результаты для граждан Грузии, что способствует их политической и экономической стабильности», — заявил Дональд Туск.



По его словам, ЕС продолжает поддерживать реформы в Грузии.



«Что касается безвизового режима, Я приветствую усилия правительства Грузии убедить ЕС, что оно подобающим образом работает в связи с визалиберализацией. Грузия является передовой стране в формате Восточного партнерства и ЕС очень ценит конструктивную и активную поддержку Грузии», — заявил Дональд Туск.















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