Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Богатство Тбилиси нужно привести в порядок и передать будущим поколениям


08.03.2018   17:34
Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил проект реабилитации площади Гудиашвили.

Каха Каладзе поблагодарил каждого человека, который участвовал в проекте и говорил о важности проекта для столицы.

«Хочу поблагодарить всех, кто годами защищал эту конкретную площадь в разной форме. Тбилиси всегда был и является разнообразным городом. То богатство, которое есть у города, мы должны привести в порядок и передать будущим поколениям. Хочу с площади Гудиашвили обратится ко всем искусствоведам, реставраторам, всем тем людям, у которых есть большое желание, заботиться о каждом дворе, балконе, воротах, сохранить их и вместе осуществить те важные проекты, которые сделают нашу столицу еще лучше», — заявил мэр столицы.

По информации мэрии Тбилиси, реабилитационные работы состоят из этапов реставрации инженерно-коммуникационных сетей, памятников культурного наследия и других жилых зданий. В рамках реабилитации, полному восстановлению подлежат около 30 зданий, в том числе и до 20 памятников культурного наследия.

После реабилитации, на всей территории установят освещение, установят уличную инфраструктуру, которая будет адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. Проект финансируется из мэрии Тбилиси, и его общая стоимость составляет 50 миллионов лари.

Как заявляют в мэрии, для более 100 семей, проживающих на данном территории, будут улучшены жилищные условия, отреставрированы исторические памятники, которым более ста лет, увеличится стоимость недвижимости и инвестиционный потенциал района, а в столице появятся новые, туристически активные улицы, что важно для стимулирования экономики.

Реабилитация площади Ладо Гудиашвили и близлежащих улиц завершится до конца 2019 года. Работы осуществляет фонд развития Тбилиси в рамках проекта «Новый Тифлис».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна