Каладзе: Богатство Тбилиси нужно привести в порядок и передать будущим поколениям

08.03.2018 17:34 Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил проект реабилитации площади Гудиашвили.



Каха Каладзе поблагодарил каждого человека, который участвовал в проекте и говорил о важности проекта для столицы.



«Хочу поблагодарить всех, кто годами защищал эту конкретную площадь в разной форме. Тбилиси всегда был и является разнообразным городом. То богатство, которое есть у города, мы должны привести в порядок и передать будущим поколениям. Хочу с площади Гудиашвили обратится ко всем искусствоведам, реставраторам, всем тем людям, у которых есть большое желание, заботиться о каждом дворе, балконе, воротах, сохранить их и вместе осуществить те важные проекты, которые сделают нашу столицу еще лучше», — заявил мэр столицы.



По информации мэрии Тбилиси, реабилитационные работы состоят из этапов реставрации инженерно-коммуникационных сетей, памятников культурного наследия и других жилых зданий. В рамках реабилитации, полному восстановлению подлежат около 30 зданий, в том числе и до 20 памятников культурного наследия.



После реабилитации, на всей территории установят освещение, установят уличную инфраструктуру, которая будет адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. Проект финансируется из мэрии Тбилиси, и его общая стоимость составляет 50 миллионов лари.



Как заявляют в мэрии, для более 100 семей, проживающих на данном территории, будут улучшены жилищные условия, отреставрированы исторические памятники, которым более ста лет, увеличится стоимость недвижимости и инвестиционный потенциал района, а в столице появятся новые, туристически активные улицы, что важно для стимулирования экономики.



Реабилитация площади Ладо Гудиашвили и близлежащих улиц завершится до конца 2019 года. Работы осуществляет фонд развития Тбилиси в рамках проекта «Новый Тифлис».















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