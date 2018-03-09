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Состоялся телефонный разговор между Георгием Квирикашвили и помощником госсекретаря США Весом Митчеллом
09.03.2018 10:53
Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Георгием Квирикашвили и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Весом Митчеллом, - сообщает администрация правительства Грузии.
По их же информации, в ходе разговора Вес Митчелл отметил, что очень ценит партнерство США и Грузии. По его оценке, Грузия является лидеров в регионе в плане осуществленных реформ и особо отметил роль премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в процессе реформ.
Советник госсекретаря США от имени Государственного департамента США выразил полную поддержку Грузии в преодолении тех вызовов, перед которыми стоит страна.
По его словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон детально информирован о происходящих в регионе событиях.
Премьер-министр во время телефонного разговора отметил, что партнерство с США для правительства Грузии является высшим приоритетом; а прошедший 2017 год был примерным с точки зрения партнерства США и Грузии.
По словам Георгия Квирикашвили, Грузия – верный партнер США в регионе.
По информации администрации правительства, разговор также коснулся двустороннего сотрудничества США и Грузии в оборонной сфере, а также евроатлантической интеграции страны и роли США в направлении координации консолидации поддержки Грузии к предстоящему саммиту НАТО.
В ходе телефонного разговора было отмечено, что в текущем году в Вашингтоне планируется проведение очередной встречи в рамках стратегического партнерства Грузии и США, на которой еще раз будут рассмотрены перспективы углубления партнерства между США и Грузией.
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