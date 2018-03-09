Состоялся телефонный разговор между Георгием Квирикашвили и помощником госсекретаря США Весом Митчеллом

09.03.2018 10:53 Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Георгием Квирикашвили и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Весом Митчеллом, - сообщает администрация правительства Грузии.



По их же информации, в ходе разговора Вес Митчелл отметил, что очень ценит партнерство США и Грузии. По его оценке, Грузия является лидеров в регионе в плане осуществленных реформ и особо отметил роль премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в процессе реформ.



Советник госсекретаря США от имени Государственного департамента США выразил полную поддержку Грузии в преодолении тех вызовов, перед которыми стоит страна.



По его словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон детально информирован о происходящих в регионе событиях.



Премьер-министр во время телефонного разговора отметил, что партнерство с США для правительства Грузии является высшим приоритетом; а прошедший 2017 год был примерным с точки зрения партнерства США и Грузии.



По словам Георгия Квирикашвили, Грузия – верный партнер США в регионе.



По информации администрации правительства, разговор также коснулся двустороннего сотрудничества США и Грузии в оборонной сфере, а также евроатлантической интеграции страны и роли США в направлении координации консолидации поддержки Грузии к предстоящему саммиту НАТО.



В ходе телефонного разговора было отмечено, что в текущем году в Вашингтоне планируется проведение очередной встречи в рамках стратегического партнерства Грузии и США, на которой еще раз будут рассмотрены перспективы углубления партнерства между США и Грузией.















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