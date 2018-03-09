Аврамопулос: Правительство Грузии стремится работать с нами над конкретными мерами для решения вопроса миграции

09.03.2018 10:58 Правительство Грузии стремится работать с нами над конкретными мерами для решения вопроса миграции, - об этом еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, отвечая на вопрос брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.



Йозвяк поинтересовался, подняла ли Германия на встрече министров ВД Евросоюза вопрос грузинских просителей убежища, на что Аврамопулос ответил:



«Мы в курсе дела. Мы уже зафиксировали правительству Грузии свое беспокойство. Я поддерживаю контакт с правительством Грузии. Правительство Грузии стремится работать с нами над конкретными мерами для решения этого вопроса. Мы очень тесно сотрудничаем с правительством Грузии. У них будет наша поддержка. Мы также изучим лучшую практику, чтобы сократить эту тенденцию. Как я уже неоднократно отмечал, визовая либерализация также имеет обязательства. Права и обязанности сопровождают друг друга. Я уверен, что твердые намерения правительства Грузии принесут результат очень быстро».















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