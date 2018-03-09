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Маргвелашвили: Европа еще больше сблизилась с Грузией, и Грузия- с Европой


09.03.2018   11:01
Мы действительно достигли результатов в виде соглашения об ассоциации, свободной торговли и визовой либерализации. Этим путем Европа еще более сблизилась с Грузией, и Грузия еще более сблизилась с Европой, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Брюсселе на пресс-конференции, проведенной вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

«Европа стала номер первым партнером Грузии, у нас тесный формат сотрудничества и я верю, что в будущем оно еще более расширится», - отметил президент Грузии.

По его словам, сотрудничество с Европой должно развиваться и совершенствоваться в рамках европейского формата.

«В связи с форматом безвизового режима правительство заняло активную и ответственную позицию по всем тем вопросам, которые были поставлены нашими партнерами и мы готовы сделать все, чтобы сотрудничать более эффективно», - заявил президент.






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