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Президент беседовал с послами стран-членов ЕС об оккупированных территориях и реформах


09.03.2018   11:44
В рамках визита президента Грузии в Брюсселе, Георгий Маргвелашвили встретился с послами стран-членов Евросоюза на рабочем обеде, и говорил на приеме о проведенных в стране реформах, положении на оккупированных территориях, и европейских перспективах Грузии.

Информацию об этом распространила пресс-служба администрации президента.

По их информации, Георгий Маргвелашвили заострил внимание на соглашение между президентом Грузии и президентом Еврокомиссии, предусматривающее создание нового формата двухстороннего сотрудничества высшего уровня между Грузией и Евросоюзом.

До рабочего обеда дипломаты ознакомились с выставкой, посвященной 100-летнему юбилею восстановления первой Республики Грузии, и подготовленной в рамках кампании "От независимости к свободе".







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