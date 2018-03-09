Президент беседовал с послами стран-членов ЕС об оккупированных территориях и реформах

09.03.2018 11:44 В рамках визита президента Грузии в Брюсселе, Георгий Маргвелашвили встретился с послами стран-членов Евросоюза на рабочем обеде, и говорил на приеме о проведенных в стране реформах, положении на оккупированных территориях, и европейских перспективах Грузии.



Информацию об этом распространила пресс-служба администрации президента.



По их информации, Георгий Маргвелашвили заострил внимание на соглашение между президентом Грузии и президентом Еврокомиссии, предусматривающее создание нового формата двухстороннего сотрудничества высшего уровня между Грузией и Евросоюзом.



До рабочего обеда дипломаты ознакомились с выставкой, посвященной 100-летнему юбилею восстановления первой Республики Грузии, и подготовленной в рамках кампании "От независимости к свободе".

















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