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Грузия и ЕС объявили о переходе на новый формат отраслевого сотрудничества


09.03.2018   12:19
Грузия и Евросоюз переходят на новый формат отраслевого сотрудничества. Об этом было заявлено по итогам встречи в Брюсселе президента Георгия Маргвелашвили и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

По информации пресс-службы президента Грузии, речь идет о создании принципиально нового формата высшего уровня.

Маргвелашвили провел переговоры Юнкером как один на один, так и в расширенном формате.

В ходе встречи стороны отметили успешное сотрудничество между властями Грузии и ЕС в различных сферах, указав, что в 2017 году оно отличилось динамичным прогрессом.

Разговор коснулся успехов Грузии как страны-лидера «Восточного партнерства». Обсуждалась повестка дня двусторонних отношений, необходимость усиления институциональных и демократических реформ и углубления секторального сотрудничества.

Стороны акцентировали особое внимание на вопросах, связанных с безвизовым режимом между Грузией и ЕС.

Маргвелашвили заверил Юнкера, что правительство Грузии вместе с партнерами готово предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать всевозможных угроз безвизовому режиму.

Президент Грузии пригласил председателя Еврокомиссии посетить Грузию 26 мая, на празднование 100-летнего юбилея провозглашения первой Грузинской республики.

Напомним, Маргвелашвили во главе грузинской делегации посещает Брюссель с двухдневным рабочим визитом.

Накануне президент Грузии встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, с еврокомиссаром по образованию, культуре и спорту Тибором Наврачичем, с комиссаром по исследованиям, науке и инновациям Европейской комиссии Карлушем Моэдашем, еврокомиссаром по вопросам транспорта Виолеттой Буль и провел деловой обед с послам стран-членов ЕС.

Сегодня президент Грузии обсудит процесс евроинтеграции и вопросы, связанные с безвизовым режимом, с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. В Брюсселе Маргвелашвили также проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.






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