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«Новая Грузия» представила исследование по фактам подкупа избирателей бюджетными средствами


09.03.2018   12:21
Партия «Новая Грузия» представила неправительственным организациям своё исследование насчет возможных фактов подкупа избирателей бюджетными средствами.

Во время проведения исследования было выявлено, что во всех районных гамгеоба тбилисского муниципалитета в предвыборный период была увеличена «однократная выдача финансовой помощи»и этот вопрос не регулировался на законодательном уровне.

Больше всего финансовой помощи выделил Самгорский район, что составляет 20% от всей суммы финансовой помощи выданной в столице, отсюда 37% суммы было выдано в прошлом году в предвыборный период выборов органы местного самоуправления.

В «Новой Грузии» заявляют, что необходимо разработать такой механизм вовлеченности неправительственного сектора, который исключит нецелевые расходы из госбюджета в предвыборный период.







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